Friedensaktivisten fordern einen generellen Stopp der Rüstungsexporte.

© dpa

Streit in der Bundesregierung

Sollte Deutschland der Türkei weiter Waffen liefern?

Immer wieder werden Deutsche in der Türkei festgenommen, der Regierung in Ankara wird Willkür vorgeworfen. Angesichts dieser angespannten Situation liegen die meisten Waffenexporte in das Land derzeit auf Eis, erklärte Außenminister Sigmar Gabriel bei einer Veranstaltung am Montagabend. Doch das findet bei dem Koalitionspartner CDU nicht nur Zustimmung.