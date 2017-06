Archivbild: Kränze liegen in Berlin an der Gedenkstätte für die Opfer des Volksaufstands in der DDR vom 17.06.1953.

DDR-Volksaufstand vor 64 Jahren

Soll der 17. Juni (wieder) Nationalfeiertag werden?

Am 17. Juni 1953 gingen in der DDR rund eine Million Menschen auf die Straße, doch der Protest wurde mit Panzern der sowjetischen Besatzungsmacht niedergeschlagen. Der Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen Jahn möchte, dass daran mit einem Nationalfeiertag erinnert wird – was vor der Wiedervereinigung bereits der Fall war.