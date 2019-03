Am politischen Aschermittwoch halten Politikerinnen und Politiker Reden, die möglichst witzig sein sollen. „Die CSU ergrünt, ohne zu erröten“, ertönt es da von der Bühne. Oder: „Ich warte ja nur darauf, dass er (Markus Söder) irgendwann pressewirksam in Latzhose, Jesuslatschen und mit Jutebeutel in die Staatskanzlei marschiert.“ Ein Überblick über die besten Sprüche.