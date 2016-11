CDU-Vorsitzende und Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Bundestagswahlkampf

So will die CDU die „Modernisierungsverlierer“ zurückgewinnen

Die CDU will im Bundestagswahlkampf um Wähler werben, die sich in den vergangenen Jahren von den etablierten Parteien abgewandt haben. Dafür will sie ihre Politik stärker auf Familien und Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen ausrichten.