Ukrainischer Präsident

In der Ukraine haben mehr als 100.000 Beamte und Regierungsmitglieder einem neuen Gesetz Folge geleistet und ihre Vermögensverhältnisse offengelegt. Der Reichste von ihnen ist Staatschef Petro Poroschenko, der zugleich unter anderem Schokoladenfabrikant ist.

Kiew. Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko besitzt nach eigenen Angaben mehr als 100 Unternehmen und verfügt über umgerechnet rund 24 Millionen Euro in Barvermögen. Das geht aus einer Deklaration hervor, die ein neues Antikorruptionsgesetz in der Ex-Sowjetrepublik vorschreibt.

24 Millionen in Barvermögen

Nach Angaben der Wochenzeitung „Nowoje Wremja“ beläuft sich Petroschenkos Vermögen auf 867 Millionen Euro. Das macht ihn zum viertreichsten Mann des Landes – nach drei Oligarchen. Sämtliche Immobilien und Wertgegenstände habe er aber noch vor seiner Präsidentschaft 2014 gekauft, teilte Poroschenko in der Nacht zum Montag bei Facebook mit.

Das neue Gesetz verpflichtet mehr als 100.000 Staatsdiener, Angaben über ihr Vermögen zu machen. Damit soll Korruption vermieden werden. Falschangaben ziehen bis zu zwei Jahre Gefängnis nach sich.

Im kommenden Jahr sollen Hunderttausende weitere Beamte hinzukommen. Zuvor hatten viele Beamte mit Antiquitätensammlungen, Uhren und Bargeldbeständen in Millionenhöhe Aufsehen erregt.

Auch Vitali Klitschko legt Finanzen offen

Poroschenkos Name war unter anderem in den sogenannten Panama-Papers aufgetaucht, die internationale Steuerdelikte im großen Stil anprangern.

Der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko nannte in seinen Unterlagen sieben Fahrräder. Zudem gab er Vermögenswerte in Höhe von mehr als neun Millionen Euro an. Anteile an Firmen und Immobilien im Ausland besitzt der Ex-Boxweltmeister nach eigener Darstellung nicht.

Von RND/dpa/afp

Kiev