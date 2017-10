So stellt sich Trump die Mauer vor

Grenze USA-Mexiko

Auf ihrem offiziellen Twitter-Kanal zeigt die US-Behörde für Zoll und Grenzschutz erste Bilder zum Fortschritt des Mauerbaus an der Grenze zwischen Mexiko und den USA.

San Diego. An der Grenze zwischen den USA und Mexiko errichten Arbeiter derzeit erste Prototypen der Mauer, wie sie US-Präsident Donald Trump in seinem Wahlkampf gefordert hatte. Das twitterte die Behörde für Zoll und Grenzschutz auf ihrem offiziellen Kanal.

Progress check: construction of concrete wall prototypes is well underway in San Diego. #BorderSecurity pic.twitter.com/3iVQgjHid7 — CBP (@CustomsBorder) October 3, 2017

Wie die Behörde mitteilte werden mehrere Prototypen in San Diego (Kalifornien) hochgezogen. Mit den ersten Arbeiten wurde am 26. September 2017 begonnen.

Construction on 8 wall prototypes began today in San Diego. The prototypes are designed to deter illegal border crossings. (1/2) pic.twitter.com/WB1rIojgLj — CBP (@CustomsBorder) September 26, 2017

In San Diego sollen demnach die ersten vier von insgesamt acht Prototypen entstehen. Diese sind aus Beton. Für die anderen vier werde eine Auswahl an alternativen Materialien getestet, wie die US-Behörde mitteilt. Diese sollen zwischen etwa fünf und neun Metern hoch werden. So sollen „innovative Materialien“ für andere Grenzen ausprobiert werden.

Auf seiner Facebook-Seite zeigt der amerikanische Sender NBC ein Video von den Vorgängen.

Darin sagt ein Anwohner: „Zieht die Mauer hoch, Menschen werden sie weiterhin überwinden, macht sie größer, was auch immer ihr wollt.“

Nach Angaben der Zollbehörde und des Grenzschutzes sowie der NBC sollen in drei Wochen die rund neun Meter hohen Wände fertiggestellt sein.

Von Ariane Fries/RND