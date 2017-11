So sicher fühlen sich die Deutschen

Die Zahl der Straftaten insgesamt ist in Deutschland seit zehn Jahren weitgehend unverändert. Teilweise sind die Raten sogar gesunken. Das Bundeskriminalamt verzeichnete für das Jahr 2002 weit über drei Millionen Fälle von Diebstahl, 2016 waren es knapp 2,4 Millionen. 1,8 Millionen Fälle von Straßenkriminalität wurden im Jahr 2002 registriert, 2016 nur noch 1,3 Millionen. Sogar die Zahl der Wohnungseinbrüche ist 2016 nach vielen Jahren des Anstiegs bundesweit um 10 Prozent zurückgegangen – lediglich in Sachsen und Sachsen-Anhalt ist die Trendwende noch nicht geschafft. Und die Chance, hierzulande Opfer eines Terroranschlags zu werden, ist um ein Vielfaches geringer als die, vom Auto überfahren zu werden.

Wieso haben wir Angst vor einer Bedrohung, selbst wenn sie in vielen Bereichen geringer wird?

Weil Angst ein Gefühl ist. Und Gefühle kümmern sich nur in eingeschränktem Maße um Statistiken.

Es reicht, dass wir den Eindruck haben, bedroht zu sein. Das ist von der Natur so vorgesehen und nicht unklug: Lieber einmal zu viel vor einem schwarzen Schatten weglaufen, der sich dann doch nicht als Bär entpuppt, als einmal zu wenig.

Es geht nicht um rationale Erklärungen. Nach den massenweisen sexuellen Übergriffen in der Silvesternacht 2015/2016 durch junge nordafrikanische Männer am Kölner Dom stieg in der Stadt die Zahl der Anträge auf einen sogenannten kleinen Waffenschein, der zum Tragen von Schreckschusspistolen berechtigt, in wenigen Wochen auf 1200. Das war dreimal so viel wie im ganzen Jahr davor – obwohl zu dem Zeitpunkt längst alles vorbei und die Domplatte einer der bestbewachten Orte Deutschlands war. Aber das Gefühl, dass etwas passieren kann, das zuvor so nicht vorstellbar war, war nicht vorbei.