Unbekannte verunsichern Wähler mit gefälschten Briefen.

Bundeswahl

So ruft ein Fake-Brief zum Nichtwählen auf

Dieser Brief hat es in sich. Ein gefälschter Brief des Bundeswahlleiters eröffnet dem Empfänger, das Statistische Bundesamt habe die Wahlentscheidung schon errechnet. Zu Wahl müsse der Betreffende nicht mehr gehen. Ein Sprecher der Behörde kündigte juristische Schritte gegen die Urheber an.