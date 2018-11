Berlin

Die SPD-Bundestagsfraktion rüstet sich für den Meinungskampf im Internet. „Zur Verstärkung der Social-Media-Aktivitäten“ werde ein Newsdesk eingerichtet, heißt es in einem Brief von Fraktionsgeschäftsführer Carsten Schneider an die SPD-Parlamentarier, der dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Der Newsdesk soll künftig Schnittstelle zwischen Pressestelle und Öffentlichkeitsarbeit der Fraktion sein. Dafür sollen drei zusätzliche Stellen geschaffen werden. „Um die Reaktionsfähigkeit der Fraktion in Parlamentsdebatten zu verbessern und die Kapazitäten der Fraktion zur Analyse und Beobachtung der politischen Mitbewerber auszubauen, wird eine neue Stabsstelle ‚Parlamentsmonitoring“ eingerichtet“, schreibt Schneider.

Nach RND-Informationen ist Ziel der Pläne, Debatten in den sozialen Netzwerken besser im Blick zu haben und darauf reagieren zu können – insbesondere auch an Wochenenden.

Auch andere Bundestagsfraktionen hatten ihre Social-Media-Aktivitäten zuletzt ausgebaut. So hat AfD-Bundestagsfraktion einen eigenen Newsroom eingerichtet. Sie bespielt damit verschiedene Social-Media-Kanäle, produziert Videos und bereitet den Aufbau einer Rechercheabteilung vor.

Von Rasmus Buchsteiner/RND