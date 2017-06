Wie geht es weiter in Downing Street 10, dem Sitz des britischen Premiers? Darüber machen sich auch Europas Politiker Gedanken.

Mays Niederlage

So reagiert Europa auf die britische Wahl

Die britische Premierministerin Theresa May hat ihre absolute Mehrheit verloren. Was bedeutet das für den Brexit? So reagieren Europas Politiker und Ökonomen auf die heftigen Verluste der konservativen Tories.