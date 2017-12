So reagiert Amerika auf die Trump-Schlappe

Alabama

Es ist eine schwere Niederlage für US-Präsident Donald Trump. Nach der historischen Wahl des Demokraten Doug Jones in Alabama schrumpft die republikanische Mehrheit im US-Senat auf eine Stimme. Ganz Amerika ist elektrisiert. Und auch Trump reagierte – natürlich auf Twitter.

Washington. Der Demokrat Doug Jones hat die Nachwahl für einen Senatssitz im US-Bundesstaat Alabama gewonnen. Eine Sensation – Alabama wird seit Jahrzehnten von Republikanern geführt. Das Wahlergebnis hat enorme Auswirkungen auf Washington, denn damit schrumpft die Mehrheit der Republikaner im Senat auf 51 zu 49 Sitze. Für Präsident Donald Trump wird es deshalb in Zukunft deutlich schwieriger, umstrittene Gesetzesvorhaben wie die bevorstehende Steuerreform durchzusetzen.

Dennoch gratulierte Trump Jones zum Sieg.

Congratulations to Doug Jones on a hard fought victory. The write-in votes played a very big factor, but a win is a win. The people of Alabama are great, and the Republicans will have another shot at this seat in a very short period of time. It never ends! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2017

„Glückwunsch an Doug Jones zu diesem hart umkämpften Sieg“, schrieb er auf Twitter. Dass Wähler eigene Kandidaten auf den Stimmzettel schreiben konnten, habe eine große Rolle gespielt. Dies hatten Gegner von Kandidat Roy Moore den republikanischen Wählern empfohlen. „Aber ein Sieg ist ein Sieg“, sagte Trump. „Die Republikaner werden sehr bald wieder eine Chance auf diesen Sitz haben.“

Der Menschenrechtsanwalt Doug Jones erhielt nach inoffiziellen Ergebnissen der Wahlbehörde Alabamas vom späten Dienstagabend (Ortszeit) 49,9 Prozent der Stimmen. Er lag damit 1,5 Prozentpunkte vor seinem republikanischen Kontrahenten Roy Moore, der zum rechten Flügel der Republikaner zählt und von Trump ausdrücklich unterstützt wurde.

Es ist das erste Mal seit 1992, dass Alabama einen Demokraten in den Senat wählt. Die meisten Umfragen hatten bis zum Schluss ein sehr knappes Ergebnis vorausgesagt. Das Ergebnis stelle ein „Erdbeben“ dar, schrieb „Politico“.

Der frühere Richter Moore war im Wahlkampf in die Schlagzeilen geraten, weil mehrere Frauen ihm öffentlich vorgeworfen hatten, er habe sich in früheren Jahrzehnten sexuell an ihnen vergangenen oder sie belästigt, als sie Teenager waren. Mehrere republikanische Senatoren hatten sich von Moore distanziert.

Jones bedankte sich bei seinen Anhängern: Er sei überwältigt, sagte er in der Stadt Birmingham. „Letztendlich ging es in diesem Wahlkampf um Würde und Respekt“, sagte er. „In diesem Wahlkampf ging es um ganz normale Höflichkeit und Anstand.“

“We have come so far and the people of Alabama have spoken.



It has never been about me, it’s never been about Roy Moore, it’s about you.”



Doug Jones, election night victory.#RightSideOfHistory — Doug Jones (@GDouglasJones) December 13, 2017

Moore hingegen erkannte das Wahlergebnis zunächst nicht an. Das Ergebnis sei knapp genug, um eine automatische Neuauszählung auszulösen, sagte er. „Es ist noch nicht vorbei.“ In Alabama werden die Stimmen neu ausgezählt, wenn der Abstand zwischen den Kandidaten weniger als 0,5 Prozentpunkte beträgt.

Die Nachwahl war notwendig geworden, weil Trump den bisherigen Amtsinhaber Jeff Sessions zu seinem Justizminister gemacht hatte. Den Demokraten gebe Jones’ Sieg Rückenwind für die Wahlen in einem Jahr, schrieb der Oppositionsführer im Senat, Chuck Schumer. „Roy Moore war ein furchtbarer Kandidat und hätte niemals in den Senat kommen dürfen.“

Roy Moore was an awful candidate & should never have gotten to the Senate. But make no mistake, just like in VA, Dems are energized, focused more on the middle class & those struggling to get there, & things are looking better & better for 2018. — Chuck Schumer (@SenSchumer) December 13, 2017

Die unterlegene demokratische Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton schrieb auf Twitter, wenn Demokraten in Alabama gewinnen könnten, dann könnten sie überall antreten.

Tonight, Alabama voters elected a senator who'll make them proud.



And if Democrats can win in Alabama, we can -- and must -- compete everywhere.



Onward! — Hillary Clinton (@HillaryClinton) December 13, 2017

Von ang/RND/dpa