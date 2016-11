Trump verlässt am Sonntagabend sein luxuriöses Golf Resort in New Jersey.

© dpa

Künftige US-Regierung

So könnte Trumps Kabinett aussehen

Langsam nimmt Trumps Kabinett Formen an. Wer wird also künftig neben dem Republikaner regieren? Bei Treffen in seinem Golf Resort in New Jersey und im Trump-Tower in New York hat der künftige US-Präsident erste Allianzen geschlossen. Viele seiner Auserwählten sind höchst umstritten.