So kam Peter Steudtner frei

„Einer Ausreise steht nichts mehr im Wege“: In der Nacht zum Donnerstag verlässt Peter Steudtner überglücklich das Gericht in Istanbul – bei der Ankunft in Deutschland sind Fotografen ausgeschlossen. © AP

Türkei

Unterwegs im Auftrag der Kanzlerin: Altkanzler Schröder vermittelt im Konflikt mit der Türkei und bewirkt die Freilassung des Berliner Menschenrechtlers Peter Steudtner. Aber wie geht es nun weiter für die Deutschen, die in türkischen Gefängnissen wie in Geiselhaft sitzen?

Berlin. Ist er da? Kommt er mit einer späteren Maschine? Ist doch noch irgendetwas passiert in Istanbul? Für einen letzten, nervenaufreibenden Moment übernehmen an diesem Donnerstagnachmittag Zweifel und Angst noch einmal die Regie. Am Gate 14 des Flughafens Tegel warten Journalisten und Kameraleute – und Freunde mit einem großen Schild, auf dem „Willkommen zu Hause, lieber Peter!“ steht.

Doch Peter Steudtner ist nicht unter den Passagieren des Flugs TK 1725, die den offiziellen Ausgang hinter den Gepäckbändern nehmen.

Rita Süssmuth allerdings, die ehemalige Bundestagspräsidentin, ist dabei, und sie ist ziemlich sicher, Steudtner im Flieger gesehen zu haben. Sie kommt von einer Konferenz an der Istanbuler Universität: „Wir waren am Mittwochabend richtig ausgelassen, als wir von der Freilassung der Menschenrechtler erfuhren.“ Ein erster, wichtiger Schritt sei das, „aber jetzt bitte auch für all die anderen Gefangenen“. Im Weitergehen fügt sie an: „Ich wünsche Peter Steudtner, dass er in Ruhe in Deutschland ankommen kann.“

Genau das hat der Mann, der 113 Tage als „Terrorverdächtiger“ in türkischen Gefängnissen saß, offensichtlich getan. Still und leise hat er den Flughafen verlassen. Es geht jetzt um ihn, seine Frau, seine Kinder. Es geht in diesen ersten Stunden der Freiheit um den Privatmann Steudtner.

Dass es diese Wiedervereinigung gibt, hat Steudtner selbst einem „Privatmann“ zu verdanken: dem Altbundeskanzler Gerhard Schröder. Der Ruheständler hat sein ganzes politisches Gewicht in die Waagschale geworfen und eine wahrlich diplomatische Lösung für eine ernsthafte Krise zwischen der Türkei und Deutschland gefunden: Peter Steudtner ist frei – aber der türkische Staat hat sein Gesicht wahren können.