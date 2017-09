Wahlkampf bedeutet Stress für den Körper. Politiker verraten, wie sie dennoch auf der Höhe bleiben.

© dpa

Bundestagswahl

So halten sich Politiker im Wahlkampf fit

Der Wahlkampf geht in diesen Tagen in die ganz heiße Phase. Die Kandidaten der Parteien rühren in Talkshows nochmal richtig die Werbetrommel, hecken neue Strategien gegen die Konkurrenz aus. Das bedeutet auch viel Stress. Sehen Sie hier, wie sich Spitzenpolitiker fit halten.