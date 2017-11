Smartphone-Umgang als nationale Bildungsaufgabe

Ursula von der Leyen

Deutschlands Bevölkerung steuert auf ein Land voller Digital Natives zu. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen will nun auch die Bildungspolitik in die Pflicht nehmen, den Umgang mit Technologie im Lehrplan zu verankern: „Wir alle müssen lernen, digital zu leben ohne elementare Werte des Zusammenhalts zu verlieren.

Hannover. Die stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Ursula von der Leyen will den Umgang mit Technologie und Smartphones im Schulunterricht verankern. „Unsere Kinder sind schon Digital Natives, sie leben mit Smartphones und Tablets. Wir alle müssen lernen, digital zu leben ohne elementare Werte des Zusammenlebens zu verlieren“, sagte von der Leyen im Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Das sind Erziehungsfragen, einerseits. Aber es ist auch eine nationale Bildungsaufgabe“, sagte die amtierende Verteidigungsministerin. „In der nächsten Legislaturperiode müssen wir dieses Thema noch stärker in die Schulen bringen. In Universitäten sind wir zum Teil heute schon so weit, dass der Umgang mit Technologie verpflichtender Teil der Lehrpläne ist“, sagte von der Leyen dem RND.

Von RND