Maltas Ministerpräsident Joseph Muscat hat gute Chancen auf einen erneuten Wahlsieg.

© AP

Panama Papers

Skandal überschattet Wahl auf Malta

Weil seine Frau in den Korruptionsskandal Panama Papers verwickelt sein soll, rief Maltas Ministerpräsident Joseph Muscat Neuwahlen aus. Am Sonnabend gaben die Malteser ihre Stimmen ab – das Ergebnis soll am Sonntag feststehen.