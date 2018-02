Außenminister Sigmar Gabriel auf der Münchner Sicherheitskonferenz.

© dpa

Münchner Sicherheitskonferenz

Sigmar Gabriel: „Die Welt steht am Abgrund“

In seiner Rede auf der Sicherheitskonferenz in München blickt Sigmar Gabriel düster auf den Jahresbeginn zurück. Die Welt stehe derzeit vor einem gefährlichen Abgrund. Vor allem an die USA richtet der Außenminister klare Worte.