14 000 Menschen protestierten am Mittwoch in Barcelona gegen die Razzien der Zentralregierung in Madrid.

Streit um Katalonien

Separatisten stellen sich der Guardia Civil entgegen

Im Konflikt um Katalonien geben sich beide Parteien unbeirrt: Die paramilitärische Guardia Civil durchkämmt weiter Regierungsbüros in Katalonien. Separatisten halten die Polizei derweil in Ministerien in Schach. Zehn Tage vor dem Referendum wird der Ton immer schärfer.