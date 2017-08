Sicherheitskräfte am Anschlagsort nahe der US-Botschaft.

© AP

Afghanistan

Selbstmordattentäter reißt fünf Menschen in den Tod

Es war der zweite schwere Anschlag innerhalb einer Woche in Kabul: Bei einem Selbstmordattentat in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind mindestens fünf Menschen getötet worden. Sie standen vor einer Bank an.