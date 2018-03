Zum vierten Mal stellt sie sich dem Bundestag zur Kanzlerwahl: Angela Merkel (CDU).

Angela Merkel zur Bundeskanzlerin gewählt

Angela Merkel wurde zum vierten Mal zur Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland gewählt. Gemeinsam mit ihr wird in Berlin das neue Bundeskabinett der Großen Koalition am Mittwochvormittag vereidigt. Mit uns schauen Sie in den Bundestag und sind live dabei.