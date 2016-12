Horst Seehofer hat einen Bericht der Bild-Zeitung, wonach er als Innenminister nach Berlin gehen will, vehement dementiert. © dpa

Dementi

CSU-Chef Horst Seehofer hat einen Zeitungsbericht über seinen Wechselwunsch nach Berlin im kommenden Jahr als Bundesinnenminister dementiert.

München/Berlin. CSU-Chef Horst Seehofer hat einen Zeitungsbericht über seinen Wechselwunsch nach Berlin im kommenden Jahr als Bundesinnenminister dementiert. „Das ist eine totale Falschmeldung“, sagte er der „Augsburger Allgemeinen“ (Freitag). „Hätten wir solche Falschmeldungen schon unter Strafe gestellt, dann müsste ich jetzt sofort Strafanzeige erstatten.“

Zuvor hatte die „Bild-Zeitung“ berichtet, Seehofer strebe nach der Bundestagswahl 2017 einen Ministerposten in Berlin an. Der CSU-Chef habe im kleinen Kreis angekündigt, nach der Wahl als Innenminister ins Kabinett wechseln zu wollen, berichtet die Zeitung (online) aus Kreisen der CDU-Spitze.

„Ich habe das nicht gesagt, weder im Vordergrund, noch im Hintergrund, in keinem Kreis, in keiner Sitzung, nicht einmal in einem Selbstgespräch“, sagte Seehofer.

Von RND/dpa

München