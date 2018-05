Berlin

Der 41-jährige Sami A., der in Bochum lebt, als Salafisten-Prediger auftritt und früher einer der Leibwächter des vormaligen Al-Kaida-Terror-Chefs Osama bin Laden war, ist ebenfalls Tunesier. Bislang galt ein Abschiebestopp in das Land, falls einem Verdächtigen dort die Todesstrafe drohte. Da diese in Tunesien aber nicht mehr vollstreckt wird, hatte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte einer Ausweisung von Haikel S. zugestimmt. Auch das Bundesverfassungsgericht zuvor eine Beschwerde von S. abgelehnt, so dass der Mann abgeschoben werden konnte.

„Das ist übrigens ein sehr vernünftiges Urteil“, sagte Seehofer der Bild-Zeitung. Er wolle den Fall thematisieren und eine Abschiebung von Sami A. erreichen, so Seehofer.

Von RND