Folgt Alexander Dobrindt auf Horst Seehofer als CSU-Vorsitzender? Laut eines Berichts des ZDF fordert der Bundesinnenminister, der sein Amt in der CSU Anfang des kommenden Jahres ruhen lassen will, Dobrindt auf, als CSU-Vorsitzender zu kandidieren.

Dobrindt besetzt in der CSU aktuell das Amt des Landesgruppenchefs. Seehofer sagte gegenüber dem ZDF, dass „man auch mal was riskieren müsse“. Auch wenn Dobrindt nicht die Herzen in der CSU zufliegen würden.

Seehofer weiter: „Ich habe es doch auch gemacht. Ich bin doch auch gegen Erwin Huber angetreten und habe verloren. Hat es mir etwa geschadet?“

