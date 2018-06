Beim Wähler kommt der Konfrontationskurs der CSU in der Asylfrage gar nicht gut an. Laut einer Umfrage wünschen sich selbst in Bayern zwei Drittel eine europäische Lösung. Die Beliebtheitswerte von Markus Söder sind fast schon so schlecht wie die seines Vorgängers – kurz vor dessen Sturz.