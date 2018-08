Karlsruhe/Berlin

Die Polizei hat in Berlin einen 31-Jährigen festgenommen, der unter dem Verdacht steht, eine schwere staatsgefährdende Gewalttat sowie ein Explosionsverbrechen geplant zu haben. Das teilte die Bundesstaatsanwaltschaft in Karlsruhe am Mittwoch mit.

Demnach durchsuchte die Spezialeinheit GSG9 auch die Wohnung des russischen Staatsbürgers Magomed-Ali C. in Berlin. Gemeinsam mit dem in Frankreich inhaftierten Clément B. soll der Verdächtige die Verbrechen geplant haben. Der Zugriff erfolgte in Absprache mit den französische Behörden.

Der mutmaßliche Islamist soll am 26. Oktober 2016 in seiner Berliner Wohnung eine erhebliche Menge TATP verwahrt haben. Mit dem hochexplosiven Acetonperoxid wollte der Verdächtige gemeinsam mit B. einen Sprengsatz herstellen. Dieser sollte an einem unbekannten Ort in Deutschland gezündet werden, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Dabei sollte eine große Anzahl an Menschen getötet und verletzt werden.

Die Vorbereitungen auf den Anschlag wurden demnach 2016 durch eine „präventivpolizeiliche Maßnahme“ gestört, hieß es in der Mitteilung. Daraufhin trennten sich die Komplizen. Clément B. wurde schließlich am 18. April 2017 festgenommen.

Wo sich der Sprengstoff befindet, ist Gegenstand der Ermittlungen. Der Verdächtige wird am Donnerstag einem Richter des Bundesgerichtshofs vorgeführt.

Von RND/ots/mkr