Am Flughafen Damaskus hat es mehrere schwere Explosionen gegeben. Israel dementierte nicht, dass es sich um einen Angriff seiner Luftwaffe gehandelt habe.

Damaskus. Am internationalen Flughafen der syrischen Hauptstadt Damaskus hat es mehrere schwere Explosionen gegeben. Sie waren am Rande des Flughafens am frühen Donnerstagmorgen (Ortszeit) zu hören. Der Angriff galt offensichtlich einem Waffenlager der libanesischen Terrormiliz Hisbollah.

Große, schwarze Rauchwolken stiegen demnach in den Himmel. Die Ursache der Explosionen war zunächst unbekannt. Laut Medienberichten soll es sich um einen Raketen- oder Luftangriff auf ein Militärgelände handeln.

Spekulationen über israelischen Luftangriff

Ein Sender der Hisbollah berichtete, Öltanks und ein Lager seien getroffen worden. Die Explosionen seien wahrscheinlich die Folge eines israelischen Luftangriffs gewesen, so Al-Manar. Es habe Sachschäden gegeben.

Israels Geheimdienstminister Yisrael Katz bestätigte im Armeerundfunk indirekt die Militäraktion. „Diese Aktion steht völlig in Einklang mit unserer Politik, Waffenlieferungen an die Hisbollah zu verhindern. Jedes Mal, wenn wir geheimdienstliche Informationen über Pläne erhalten, dass eine Lieferung schwerer Waffen an die Hisbollah bevorsteht, werden wir handeln.“

Die Terrororganisation Hisbollah ist im syrischen Bürgerkrieg ein wichtiger Verbündeter von Präsident Baschar al-Assad. Die vom Iran finanzierte Hisbollah kämpft für die Vernichtung Israels und der Juden.

Ein Journalist hat bei Twitter ein Video von dem Angriff veröffentlicht.

Explosion reported in the periphery of #Damascus International Airport - SOHR pic.twitter.com/dCEQ6AEcmv — Zaid Benjamin (@zaidbenjamin) April 27, 2017

