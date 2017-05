Das weltweit älteste Atomkraftwerk, das in Betrieb ist: Beznau in der Schweiz. © dpa

Volksentscheid

In der Schweiz hat die Volksabstimmung über die Energiewende begonnen. Es geht um ein Ja oder Nein zur Atomkraft. Sollten sich die Eidgenossen für den Vorschlag entscheiden, bleibt das weltweit älteste Atomkraftwerk dennoch in Betrieb.

Bern. In der Schweiz hat die Volksabstimmung über den langfristigen Ausstieg aus der Atomenergie begonnen. Das Verbot neuer Kernkraftwerke steht im neuen Energiegesetz, das die Regierung sich durch die Abstimmung absegnen lassen will. Sie verspricht gleichzeitig, erneuerbare Energien besser zu fördern. Die fünf bestehenden Kernkraftwerke sollen aber am Netz bleiben, so lange sie sicher sind. Die konservative SVP ist dagegen und warnt vor massiv höheren Stromrechnungen.

Etwa 5,3 Millionen Schweizer können abstimmen. Die Wahlbeteiligung liegt selten über 50 Prozent. Die Wahllokale schließen am Mittag. Bis zu 90 Prozent der Schweizer stimmen aber per Briefwahl ab.

Von RND/dpa