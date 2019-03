Der Berliner Anwalt Ulrich Dost-Roxin will strafrechtlich gegen die Chemnitzer Justiz vorgehen. Sie hätten seinen Mandaten Yousif A. in Untersuchungshaft genommen, obwohl sie nichts Belastendes in der Hand hatten, sagt er dem RND. Am 18. März beginnt der Prozess um den gewaltsamen Tod von Daniel H.