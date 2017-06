Berlin

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz und Arbeitsministerin Andrea Nahles haben am Mittwoch die Rentenpläne ihrer Partei in Berlin vorgestellt.

Berlin. Wir leben in turbulenten Zeiten – auch mit Blick auf unser eigenes Land. Menschen glaubten nicht mehr den Sozialstaat, führte Martin Schulz seine Zuhörer in der Parteizentrale der SPD, dem Willy-Brandt-Haus, in Berlin ein.

Schulz: „Verlässliche Rente ist ein Kernversprechen“

„Eine verlässliche Rente ist ein Kernversprechen einer solidarischen Gesellschaft. Die SPD will, dass sich alle auf die Rente verlassen können. Stabile Renten, eine stabile Rente, ein stabiles Eintrittsalter.“, forderte der Kanzlerkandidat und Vorsitzender der SPD.

Vier Kernpunkte stellte er am Mittwoch an der Seite von Arbeitsministerin Andrea Nahles vor.

1. „Wir stoppen das Absinken des Rentenniveaus.“

2. Solidarrente: „Wer lange arbeitet soll eine Rente über Grundsicherungsniveau bekommen“

3. Im Gegensatz zur Union: Keine Anhebung des Rentenalters

4. Ein neuer Generationenvertrag soll her: auch die junge Generation solle im Alter eine angemessene Rente bekommen

Der geplante Generationenvertrag solle ein Reformprogramm beinhalten und werde in der nächsten Wahlperiode erarbeitet. „Um die Rente zu stabilisieren brauchen wir ein umfassendes Reformprogramm, sagte Schulz. „Zentrales Ziel bleibt: Arbeit für alle. Wir müssen kinderfreundlicher in unserem Land werden.“ Weiter wolle die SPD in die Bildung investieren. „Wir brauchen genügend Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.“ Eine Million Stellen seien in Deutschland derzeit nicht besetzt. DAfür macht Schulz vor allem den Fachkräftemangel verantwortlich: „Wir brauchen ein Einwanderungsgesetz, dass diese Situation zu steuern versucht.“

„Wir wollen gute Löhne. Denn nur gute Löhne garantieren auch eine gute Rente“, fasste Schulz zusammen und verwies auf die Einführung des Mindestlohns, der „noch kein guter Lohn“ sei und forderte Tarifgebunde Entgelte.

Eine gute Rente müsse der Gesellschaft etwas wert sein. Dazu sollten auch Steuergelder genutzt werden. Endlich sollten auch Selbstständige Anspruch auf eine gesetzliche Renten haben.

Bei der Union sei nur eines klar: Das Rentenniveau sinke ab – bis auf 43 Prozent. Die Menschen sollten länger arbeiten und mehr zahlen – das werde es bei der SPD nicht geben. „Das ist keine Perspektive, die den Menschen Sicherheit gibt“, sagte auch Arbeitsministerin Andrea Nahles. „Wir wollen das heutige Rentenniveau bei 48 Prozent halten“, versprach sie.

Von RND/are

Willy-Brandt-Haus, Berlin