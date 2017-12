Schulz empfiehlt Sondierungen mit der Union

SPD-Vorstand

SPD-Chef Martin Schulz hat der Parteispitze wie erwartet empfohlen, ergebnisoffene Sondierungen mit der Union über eine Regierungsbildung aufzunehmen. Das verlautete am Freitag aus einer Sitzung des SPD-Vorstands. Schulz hatte darum bereits beim Bundesparteitag der Sozialdemokraten vor rund einer Woche geworben.

Berlin. Die SPD-Spitze ist an diesem Freitag zu den entscheidenden Beratungen über die Sondierungsgespräche zusammengekommen. Nun sickern erste Nachrichten aus der Runde durch: Martin Schulz hat den Genossen empfohlen, die Gespräche mit der Union aufzunehmen.

In der SPD gibt es teils massiven Widerstand gegen eine Neuauflage der großen Koalition. Um in Sondierungsgespräche mit der Union einzusteigen, muss der Parteivorstand dem Kurs von Schulz zustimmen. Bereits im Vorfeld machte die stellvertretende SPD-Vorsitzende Manuela Schwesig klar, dass es für die SPD wichtig sei, dass in den Verhandlungen über Inhalte geredet werde müsse: „Zum Beispiel über gebührenfreie Kitas oder bessere Pflege für die Angehörigen.“

Die Union von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte zuvor angekündigt, nur über eine „stabile Regierung“ verhandeln zu wollen – und damit de facto nur über eine förmliche Koalition. SPD-Chef Martin Schulz hatte aber dem jüngsten Bundesparteitag zugesichert, dass auch die Tolerierung einer Minderheitsregierung Merkels eine Option sei.

Dabei würde die SPD keine Minister ins Kabinett schicken und Merkel nur bei bestimmten Projekten unterstützen. Eine weitere Idee ist eine Art „Koalition light“, mit SPD-Ministern in der Regierung. Bei der sogenannten „Kooperations-Koalition“ („Koko“) würden nur wenige gemeinsame Projekte in einem knappen Koalitionsvertrag vereinbart – daneben könnte jede Seite eigene Projekte mit anderen Parteien und Mehrheiten im Bundestag durchsetzen.

