Schröder erwirkte Freilassung Steudtners

Treffen mit Erdogan

Gerhard Schröder hat bei der Freilassung Peter Steudtners aus türkischer Haft eine zentrale Rolle gespielt. Informationen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) zufolge erwirkte der Altkanzler bei einem Treffen mit dem Staatspräsidenten Erdogan, dass der Menschenrechtler freikommt.

Berlin. Die türkische Regierung legte allerdings nach Informationen des RND Wert darauf, dass das laufende Gerichtsverfahren ordnungsgemäß zu Ende gebracht wird und kein politischer Eingriff in dieses Verfahren erfolgen soll.

Vor der Freilassung hatte es intensive Gespräche zwischen der deutschen und der türkischen Regierung gegeben. Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) stand offenbar in sehr engem Kontakt mit seinem türkischen Kollegen Mevlüt Cavusoglu und weiteren Mitgliedern des türkischen Kabinetts. Gabriel hatte offenbar auch die Idee, den früheren Bundeskanzler Gerhard Schröder in quasi „geheimer Mission“ als Vermittler einzuschalten. Schröder und der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan kennen sich aus Schröders Regierungszeiten, in denen das deutsch-türkische Verhältnis noch wesentlich besser war.

Gabriel hatte die Idee, Schröder vermitteln zu lassen, vorab mit Kanzlerin Angela Merkel besprochen, die sich damit einverstanden erklärte. Den Durchbruch im Fall Steudtner brachte dann auch tatsächlich ein persönliches Treffen Schröders mit Erdogan vor einigen Wochen.

Gabriel will diesen ersten Erfolg nutzen, um jetzt auch bei den anderen Inhaftierten voranzukommen. Er ließ sich mit dem Satz zitieren, dass die türkische Regierung „alle Verabredungen eingehalten“ habe, sei „ein gutes Zeichen für die Verbesserung der zur Zeit sehr angespannten deutsch-türkischen Beziehungen“. Vor allem die Fälle der Übersetzerin Mesale Tolu, die mir ihrem zweijährigen Sohn im Gefängnis sitzt, und des Journalisten Deniz Yücel, dessen Haft schon lange ohne jede Anklage andauert, machen Gabriel große Sorgen. Die Freilassung Steudtners könnte ein erster Schritt auch für diese beiden Fälle sein.

Peter Steudtner - Fotograf und Menschenrechtler Der Menschenrechtler Peter Steudtner ist freiberuflicher Dokumentarfotograf und Filmemacher. Er wurde 1971 geboren und lebt mit seiner Partnerin und zwei Kindern in Berlin. 2008 gründete er mit einem Kollegen die Foto-Kooperative Panphotos. Sie ist auf Dokumentationen und Reportagen in Foto, Film und Multimedia sowie fotopädagogische Bildungsprojekte spezialisiert. Außerdem ist Steudtner seit Jahrzehnten in der Friedensarbeit engagiert. Er arbeitet als Trainer für gewaltfreie Konfliktaustragung für verschiedene Nichtregierungsorganisationen. Dazu gehört auch die Beratung und Fortbildung von Fachkräften und Organisationen unter anderem im Rahmen des Programmes „Ziviler Friedensdienst“ in Ländern wie Nepal, Kenia, Mosambik sowie Palästina und Israel. In der Türkei war er als Referent in einem von einer internationalen Entwicklungsorganisation unterstützten Weiterbildungsseminar für Menschenrechtler.

Von Dieter Wonka/RND