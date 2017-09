Altkanzler Gerhard Schröder

© dpa

Altkanzler

Schröder erhält halbe Million für Büro in Berlin

Trotz seiner Jobs in der Wirtschaft erhält Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) in diesem Jahr 561.000 Euro aus der Staatskasse für ein Büro in Berlin. Das geht aus einer Antwort des Bundeskanzleramts auf eine Anfrage der Linksfraktion hervor. Dazu kommt ein Ruhegehalt, dass sich am Einkommen der Bundeskanzlerin orientiert.