Der ehemalige Verteidigungsminister Rudolf Scharping (SPD) hat den Umgang der Hamburger Bundeswehruniversität mit einem Foto von Helmut Schmidt kritisiert. „Hexenverbrennung hätte man das früher wohl genannt.“

Berlin. Die Universität hatte das Bild abhängen lassen, weil es den früheren Bundeskanzler, der auch Namensgeber der Hochschule ist, in Wehrmachtsuniform zeigt.

„Das ist billig. Mehr noch, es ist empörend“, schreibt Scharping in einem Gastbeitrag für die Zeitungen des RedaktionsNetzwerks Deutschland (Dienstag-Ausgaben). „Hexenverbrennung hätte man das früher wohl genannt.“

„Innere Führung ist eine permanente Aufgabe“, schreibt Scharping. „Nur so lassen sich demokratische, freiheitliche und rechtsstaatliche Traditionen dauerhaft verankern. All jene rauszuschmeißen, die sich diesen Werten verweigern, wäre konsequent. Durch eine bilderstürmerische Aktion aber lassen sich die Versäumnisse beim Umgang mit Rechtsradikalen in den Reihen der Bundeswehr nicht ausgleichen.“

Von RND