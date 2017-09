Die US-Botschaft in Havanna wurde erst 2015 nach Jahrzehnten der diplomatischen Eiszeit wiedereröffnet.

Rätsel um Angriffe

Schall-Attacken? USA ziehen Diplomaten in Kuba ab

Mysteriöse Erkrankungswelle in der US-Botschaft in Havanna/Kuba: Mehr als die Hälfte der Botschaftsmitarbeiter wird zurückgerufen, 21 Diplomaten hätten akustische Probleme bis zum totalen Verlust der Hörfähigkeit. Visa werden in Kuba nicht mehr ausgestellt. Und auch von Attacken in Hotels ist die Rede.