Schäuble soll den Bundestag in Zaum halten

Neues Amt

Nach Wiedervereinigung, Attentat, Spendenaffäre und Euro-Krise verabschiedet sich Wolfgang Schäuble aus der Regierungspolitik – und kehrt als Parlamentspräsident zurück. Künftig wird er sich an der Spitze des Bundestages mit der AfD herumschlagen. Warum tut er sich das an?

Berlin. Am Ende einer ganz großen Regierungskarriere wird es noch einmal ganz klein. So klein wie eine Briefmarke. In diesem Fall ist das wörtlich zu nehmen, denn zu den Aufgaben eines Finanzministers gehört die Vorstellung von Sonderbriefmarken. Der Zufall will es, dass ausgerechnet die Präsentation eines solchen „Sonderpostwertzeichens“ der letzte öffentliche Termin des Bundesministers der Finanzen, Dr. Wolfgang Schäuble, ist.

Es ist Donnerstag vergangener Woche. Schäuble sitzt in der Aula eines katholischen Bildungshauses in Berlin. Rustikale Eichenholzvertäfelung, hohe Decken, viel Glas, im Hof wiegen die Lebensbäume im Wind. Gleich wird Schäuble etwas sagen. Ein paar launige Sätze über die angenehmen und weniger angenehmen Aufgaben als Minister. Darüber, wie sehr er die Teilnahme an Koalitionsgesprächen vermisst. Nämlich gar nicht. Und über die Verdienste der katholischen Denkfabrik „Justitia et Pax“, die eine Sondermarke zu ihrem 50. Geburtstag bekommt.

Zunächst aber muss sich Schäuble in Geduld üben. Es gibt drei Vorredner – und allein die Begrüßungsansprache des Trierer Bischofs Stephan Ackermann dauert über eine halbe Stunde. Ackermann hat Schäuble im Vorfeld gefragt, ob die Präsentation der Marke tatsächlich seine letzte Amtshandlung als Minister sein könnte. „Das vielleicht nicht“, hat Schäuble geantwortet, „aber auf jeden Fall ist es die letzte Briefmarke.“

Es ist ein typischer Schäuble-Satz. Feiner Humor steckt darin und eine Prise Selbstironie. Die eigentliche Antwort aber bleibt offen. Schäuble nimmt sich selbst nicht so wichtig. Und gleichzeitig hält er im Ungewissen, ob gerade eine einzigartige Karriere mit der Vorstellung einer simplen Briefmarke zu Ende geht. Muss man ja nicht an die ganz große Glocke hängen. Selbst wenn man es mit Humor nimmt.