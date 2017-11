Schäuble: „Es ist eine Bewährungsprobe“

Liveblog

Nachdem FDP-Chef Christian Lindner am Sonntag überraschend die Sondierungsgespräche abgebrochen hat, steht Deutschland vor einer Regierungskrise. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will vermitteln. Für Dienstag lud er Lindner und die Grünen-Vorsitzenden ins Schloss Bellevue ein. Alle Informationen über die aktuellen Entwicklungen in Berlin im Liveblog.

Berlin. Hier finden Sie alle aktuellen Informationen aus Berlin zu den gescheiterten Sondierungsgesprächen zu einer Jamaika-Koalition im Bund.

Schäuble fordert von Parteien für Regierungsbildung Kompromisse

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) hat die Parteien zu Kompromissbereitschaft aufgerufen. Es sei Verständnis nötig „für die schwierige Gratwanderung, die es für alle bedeutet, die politische Verantwortung tragen, für mehrheitsfähige Kompromissen auch in Teilen vom eigenen Wahlprogramm abzurücken“, sagte Schäuble am Dienstag in einer Rede zu Beginn der Bundestagswoche in Berlin. „Das ist kein Umfallen, auch keine Profilschwäche.“

Es gebe in Deutschland derzeit eine außergewöhnliche Situation, sagte er nach dem Scheitern der Sondierungen für eine Jamaika-Koalition aus CDU, CSU, FDP und Grünen. „Es ist eine Bewährungsprobe, aber es ist keine Staatskrise“, sagte Schäuble unter dem Beifall der Abgeordneten. Die derzeitige Lage solle auch nicht durch fragwürdige historische Vergleiche über Gebühr aufgebauscht werden.

Lindner schreibt Brief an die FDP-Basis

Er hat den Stecker gezogen: 36 Stunden sind seit dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen vergangen. Am Vormittag begegnen sich Christian Lindner und Angela Merkel im Bundestag wieder – ein kurzer Händedruck, ein paar Worte, mehr nicht. Welche Strategie verfolgt der FDP-Chef? In einem Brief wendet er sich an die FDP-Basis. Lesen Sie hier weiter.