Donald Trump: Er scheint die öffentliche Aufmerksamkeit zu genießen wie ein Junkie die Drogen.

Schaden durch Trump wächst von Tag zu Tag

Nie schuf in der jüngeren Geschichte ein anstehender Machtwechsel in Washington so viel weltweite Verunsicherung. Donald Trump richtet bereits konkrete Schäden an, noch bevor er ins Amt gekommen ist. Ein Kommentar von Stefan Koch.