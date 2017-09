Saudi-Arabien will Frauen das Autofahren erlauben

Per Dekret

Menschenrechtsaktivisten kämpfen seit mehreren Jahren dafür, jetzt hat der König von Saudi-Arabien eingelenkt. Per Dekret hebt er das Fahrverbot für Frauen in Saudi-Arabien auf. Es soll im kommenden Sommer in Kraft treten.

Riad. Das islamisch-konservative Saudi-Arabien will Frauen in Zukunft das Autofahren erlauben. Die Regierung sei angewiesen worden Regularien zu erarbeiten, nach denen sowohl Männern als auch Frauen Fahrerlaubnisse erteilt werden, hieß es am Dienstag in einer Mitteilung der staatlichen saudischen Presseagentur SPA.

Es ist nur wenige Tage her, dass Frauen erstmals Zutritt zu einem Sportstadion gewährt worden ist. Dort durften sie in Begleitung ihrer Familien die Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag verfolgen. Erst im Sommer diesen Jahres gestattete das Bildungsministerium die Teilnahme von Mädchen am Sportunterricht staatlicher Schulen.

Im Dezember 2015 durften Frauen in Saudi-Arabien erstmals Wählen.

Von RND/dpa