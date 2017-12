SPD-Parteichef Martin Schulz.

Sondierungsgespräche

SPD will mit Union über Regierung sprechen

Die SPD hat entschieden, dass sie in Sondierungsgespräche mit der Union gehen will. SPD-Chef Martin Schulz ließ allerdings offen, ob die Gespräche in einer Regierungsbildung münden. Außerdem verteilte er eine Spitze in Richtung Jamaika: Diesmal solle es keine „Balkon-Bilder“ geben, sagte er auf einer Pressekonferenz.