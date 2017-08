Welche Kita hat das beste Angebot? Die FDP will den Wettbewerb unter den Bildungseinrichtungen durch ein Gutscheinsystem fördern.

Wahlprogramme im Vergleich

SPD will die Kita-Gebühren abschaffen

Wie sollen Kinder in Zukunft betreut werden? Fast alle etablierten Parteien sprechen sich in ihren Wahlprogrammen für einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung aus. Die SPD will diesen schon für kleine Kinder durchsetzen – und außerdem die Kita-Gebühren streichen. Die Pläne der sechs großen Parteien im Überblick.