Bald erste Lübecker Oberbürgermeisterin? Kultursenatorin Kathrin Weiher.

© www.kathrinweiher.de

Bürgermeister-Wahlen

SPD vor Verlust ihrer Hochburg Lübeck

Die SPD in Lübeck steht nach 30 Jahren vor dem Verlust des Bürgermeisteramtes in der Hansestadt Lübeck. In der ersten Runde der Bürgermeisterwahlen holte die parteilose Kultursenatorin Kathrin Weiher (54) 35,2 Prozent. Der SPD-Kandidat Jan Lindenau (38) kam auf 29,5 Prozent. Jetzt entscheidet eine Stichwahl.