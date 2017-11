SPD sollte auch eine Minderheitsregierung tolerieren

SPD-Linker Miersch

Neuwahl oder doch Große Koalition? In der SPD mehren sich die Stimmen, die für einen dritten Weg plädieren: Matthias Miersch, Sprecher der Parlamentarischen Linken (PL), bringt die Tolerierung einer Minderheitsregierung ins Gespräch.

Berlin. Die SPD-Linke hält nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen die Tolerierung einer Minderheitsregierung für möglich. „Die Verfassung lässt viel Raum jenseits von Neuwahlen und Großer Koalition. Alle Beteiligten sind aufgerufen, alle Optionen mit dem Bundespräsidenten sorgfältig zu beraten“, sagte Matthias Miersch, Vorsitzender der Parlamentarischen Linken (PL) in der SPD-Bundestagsfraktion dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Wenn keine Koalition möglich ist, sind auch Minderheitsregierungen mit Tolerierungen jedweder Art denkbar - außer mit der AfD.“ Es sei nicht in Stein gemeißelt, dass eine Kanzlerin oder ein Kanzler der stärksten Fraktion angehören müsse oder überhaupt aus den Reihen des Parlaments zu kommen habe. „Gefragt ist nun Fantasie, wie sie in der Geschichte der Bundesrepublik bislang nicht nötig war“, sagte Miersch.

Von Rasmus Buchsteiner/RND