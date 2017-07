Fragt sich, wo die 15 Milliarden herkommen sollen: Thorsten Schäfer-Gümbel, stellvertretender Bundesvorsitzende der SPD.

© dpa

Kritik am Wahlprogramm

SPD nennt Steuerpläne der Union „unseriös“

Die CDU/CSU hat in ihrem Wahlprogramm Steuererleichterungen in Höhe von 15 Milliarden Euro versprochen. Die SPD kritisiert die Pläne. Es sei nicht nachvollziehbar, wie eine Steuererleichterung in diesem Umfang bewerkstelligt werden soll.