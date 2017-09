SPD kürt Schulz Stunden vor TV-Duell zum Sieger

Peinliche Panne

Schon Stunden vor dem TV-Duell zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und Martin Schulz hat die SPD ihren Kanzlerkandidaten als Sieger gekrönt. Bei Twitter sorgte die peinliche Panne für reichlich Spott.

Berlin. Schon Stunden vor dem TV-Duell ihres Kanzlerkandidaten Martin Schulz gegen Kanzlerin Angela Merkel hat die SPD im Internet den Sieg in dem Schlagabtausch für sich reklamiert - und dafür manchen Spott geerntet. „TV-Duell: Merkel verliert - klar gegen Martin Schulz - spd.de“ war in einer Google-Anzeige zu lesen, die nach Angaben einer Parteisprecherin von Mitternacht bis etwa 7 Uhr morgens freigeschaltet war.

So läuft das TV-Duell auf ihrem Portal Für das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) begleiten der ehemalige Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Torsten Albig (SPD) und der frühere Erste Bürgermeister Hamburgs, Ole von Beust (CDU), die TV-Debatte. In unserem Liveticker lesen Sie, wie die beiden Politexperten das TV-Duell live kommentieren. Sie wollen selbst sagen, wie ihnen Martin Schulz (SPD) und Angela Merkel (CDU) im Spitzenduell gefallen? Dann bewerten Sie die Kanzlerkandidaten mit unserem Debat-O-Meter live während der Debatte.

Der SPD-Parteivorstand entschuldigte sich am Sonntag per Twitter für die Panne: „Dienstleister ist heute Nacht bei Google peinlicher Fehler unterlaufen. Nicht unser Stil. Verwirrung bitten wir zu entschuldigen.“

Viele Twitter-Nutzer ließen diese Entschuldigung allerdings nicht gelten und fielen genüsslich über die SPD her. „Was will uns der Tweet sagen? Sie haben doch dem "Dienstleiter" Text mit der Ausrufung des Siegers des TV-Duells in Auftrag gegeben“, schrieb der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU). Das Ganze sei „an Dämlichkeit nicht zu toppen“.

Andere Reaktionen lauteten: „Die Schuld auf Andere zu schieben zeugt von #Nichtregierungsfähigkeit; #unwählbar“. Oder: „Peinlich ist es eher, schon vor dem Duell eine solche Anzeige zu verfassen. Und das geht doch wohl auf Ihre Kappe?“

Von RND/dpa