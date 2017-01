EU-Parlamentspräsident

Bei der Wahl des EU-Parlamentspräsidenten sehen offenbar auch Sozialdemokraten die Chancen ihres Kandidaten Gianni Pittella schwinden.

Straßburg. Man habe für Pittella auf Stimmen aus den Reihen der Liberalen gehofft, doch die hätten sich über Nacht mit der Europäischen Volkspartei (EVP) verbündet, sagte der SPD-Gruppenchef im Parlament, Jens Geier, am Dienstag.

In einem ersten Wahlgang am Vormittag hatte der EVP-Kandidat Antonio Tajani mit 274 Stimmen am besten abgeschnitten, allerdings die nötige absolute Mehrheit verfehlt. Pittella folgte mit 183 Stimmen. Tajani könnte in einem der nächsten Wahlgänge am Nachmittag oder Abend gewinnen, wenn er neben den Stimmen der Liberalen auch die der Europäischen Konservativen und Reformer (EKR) bekommt.

Geier warnte davor, sich auf die EKR zu verlassen, zumal sich in deren Reihen Europaskeptiker der britischen Konservativen und der polnischen Regierungspartei PiS fänden. Ein solches Bündnis würde "rechts durchziehen", sagte Geier.

