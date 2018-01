„SPD ist meilenweit von Spaltung entfernt“

GroKo-Diskussion

Die Sozialdemokraten stehen kurz vor dem richtungsweisenden Parteitag in Bonn – die innerparteilichen Diskrepanzen spitzen sich weiter zu. Juso-Chef Kevin Kühnert, einer der größten Kritiker, glaubt aber weiterhin an den Zusammenhalt der Partei.

Berlin. „Oppositionsromantik ist auch keine Lösung“ – klarer könnte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) nicht ausdrücken, was sich viele Sozialdemokraten kurz vor dem richtungsweisenden Parteitag am 21. Januar in Bonn wohl denken: Die nötige Erneuerung der Partei sei auch als Teil der Regierung möglich und vielleicht sogar besser. Die innerparteilichen Diskrepanzen spitzen sich aber weiter zu, GroKo-Gegner diskutieren mit Befürwortern – die Partei ist trotzdem bemüht, sich als Einheit zu präsentieren.

Kühnert betont Zusammenhalt der SPD

Einer der größten GroKo-Kritiker ist Juso-Chef Kevin Kühnert. Bevor er auf dem Bundesparteitag für „NoGroKo“ werben will, war er bei Maybrit Illner im ZDF zu Gast. Wie gewohnt betonte er, dass „von der SPD noch was übrig bleiben soll, wenn wir den Laden in ein paar Jahren übernehmen.“ Trotz aller innerparteilichen Streitigkeiten sehe er die Sozialdemokraten „nun wirklich meilenweit von der Spaltung entfernt.“ Für die Erneuerung der Partei komme für ihn nur die Opposition infrage – gerade, um wieder wachsen zu können nach der rekordträchtig niedrigen Wahlergebnisse aus den Bundestagswahlen im September. „Wir haben eine historische Verantwortung, der wir als Partei nachkommen müssen.“ Dafür werde er sich einsetzen.