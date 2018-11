Berlin

Der stellvertretende Vorsitzende der SPD, Ralf Stegner, hat das Hartz IV-Reformkonzept des Grünen-Vorsitzenden Robert Habeck kritisiert. „Jeder, der arbeiten kann, der muss auch arbeiten“, sagte er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Insofern halte ich eine solche Garantiesicherung für falsch.“ Im Übrigen sei es zwar richtig, dass jeder Bürger ein Existenzminimum bekommen solle, das nicht herunter gekürzt werden dürfe, so Stegner weiter. Wichtig sei zudem eine eigenständige Kindergrundsicherung. Allerdings sei der sozialpolitische Ansatz der SPD von heute ein anderer als der von Habeck. „Wir wollen, dass die Leute für ihre Arbeit vernünftig bezahlt werden. Das heißt, die Mindestlöhne müssen hoch, und wo immer es geht, sollte es Tariflöhne geben.“ Insofern bestehe Einigkeit in den Zielen, aber Unterschiedlichkeit in den Wegen.

Habeck will Hartz IV laut einem „Zeit Online“ vorliegenden Konzept durch ein neues Garantiesystem ersetzen und plädiert dabei für Anreize statt für Strafen. Zudem soll das Schonvermögen angehoben und alle existenzsichernden Leistungen sollen gebündelt werden. Allerdings will Habeck die Garantiesicherung nur an Menschen zahlen, die darauf angewiesen sind. Die Bedürftigkeit, so steht es in dem Konzept, müsse nachgewiesen werden.

Von Markus Decker/RND