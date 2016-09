Freihandelsabkommen mit Kanada

Die Parteilinke spricht bereits von einem Erfolg: Die SPD-Parteispitze kommt den innerparteilichen Kritikern des Ceta-Abkommens etwas entgegen. Dadurch soll das EU-Freihandelsabkommen mit Kanada rechtzeitig in Kraft treten können.

Wolfsburg. Vor einer vorläufigen Anwendung des umstrittenen Freihandelsabkommens solle es ein Konsultationsverfahren unter Einbeziehung der nationalen Parlamente der EU-Mitglieder geben, hieß es am Montag am Rande des SPD-Parteikonvents in Wolfsburg aus Parteikreisen. Ein diesbezüglicher Vorschlag des SPD-Bezirks Hannover wird demnach in die Beschlussvorlage des Parteivorstands eingearbeitet.

Vertreter der Parteilinken werteten dies als Erfolg. Hintergrund ist die Absicht der EU-Kommission, Bestimmungen von Ceta nach Zustimmung durch den EU-Ministerrat vorläufig anzuwenden, auch bevor die Parlamente der Einzelstaaten dem Vertrag zugestimmt haben. Kritiker befürchten, dass damit vollendete Tatsachen geschaffen würden.

Am Zeitplan für Ceta wird aber nicht gerüttelt

In dem Konsultationsverfahren könnten nun weitere Präzisierungen und Klarstellungen zu noch strittigen Punkten erfolgen, wie es die SPD fordert. Vor dessen Abschluss soll es keine Entscheidung im EU-Parlament über eine vorläufige Inkraftsetzung von Ceta geben. Allerdings soll das Entscheidungsverfahren auf EU-Ebene damit offensichtlich trotzdem nicht verzögert werden. Bislang ist geplant, dieses bis zum kommenden Frühjahr abzuschließen.

Zwischen der EU und den Regierungen der Mitgliedsstaaten soll zudem geklärt werden, welche Teile von Ceta in die alleinige Zuständigkeit der EU fallen und für welche ein nationales Mitspracherecht gilt. Letzteres wäre aus Sicht der SPD etwa beim besonders heiklen Investorenschutz der Fall sowie bei Ausnahmeregelungen zur Sicherung der öffentlichen Daseinsvorsorge. Eine EU-Entscheidung über die vorläufige Anwendung von Ceta betrifft nur die Teile des Abkommens, die in alleinige EU-Kompetenz fallen.

Gabriel braucht eine klare Mehrheit

Auf dem Parteikonvent will die SPD ihre Haltung zu Ceta und zum weiteren Beschlussverfahren darüber festlegen. Parteichef Sigmar Gabriel hat sich nachdrücklich für die Zustimmung zu dem Handelsabkommen eingesetzt. Er braucht eine klare Mehrheit - auch als „Mandat“ für das weitere Prozedere auf EU-Ebene.

An dem Konvent nahm als Gast auch die kanadische Handelsministerin Chrystia Freeland teil, um ebenfalls für Ceta zu werben. In einer in Wolfsburg verbreiteten gemeinsamen Erklärung sicherten sie und Gabriel zu, sich am Grundsatz eines fairen Handels zu orientieren und bekannten sich zu einem „hohen Schutzniveau für Verbraucher, Arbeitnehmer und Umwelt“. Dazu solle es Klarstellungen in einer gemeinsamen, rechtsverbindlichen Erklärung Kanadas und der EU geben.

