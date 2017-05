Gab sich kämpferisch und optimistisch: SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz.

© dpa

Kanzlerkandidat Schulz

SPD-Rentenkonzept kommt in nächsten zwei Wochen

Die SPD will den am Montag präsentierten ersten Teil ihres Wahlprogramms demnächst um ein Rentenkonzept ergänzen. „Das werden wir in den nächsten 14 Tagen machen“, kündigte Kanzlerkandidat Martin Schulz im ZDF-„Heute Journal“ an.