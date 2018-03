Heiko Maas, SPD, Bundesminister für Justiz und Verbraucherschutz soll Außenminister werden.

© imago/photothek

SPD-Ministerliste

Heiko Maas soll Außenminister werden

Am Freitag will die SPD ihre offizielle Ministerliste vorstellen. Bereits am Donnerstag ist klar: Sigmar Gabriel und Barbara Hendricks werden die Bundesregierung verlassen. Aus Parteikreisen werden vorab erste Informationen bekannt. Der bisherige Justizminister Heiko Maas soll Außenminister werden. Alle weiteren Entwicklungen lesen Sie im Live-Ticker.